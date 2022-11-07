В школе ЯНАО обнаружили более 200 килограмм просроченного мяса

В школе Ямала детей кормили просроченным мясом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Прокуратура Шурышкарского района возбудила уголовное дело в адрес руководителя школы после обнаружения более 200 килограмм просроченной мясной продукции. Об этом сообщается в прокуратуре ЯНАО.

«Прокуратура района в адрес руководителя образовательного учреждения внесла представление об устранении нарушений закона, также в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)», — сообщается в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура Шурышкарского района в ходе проверки МБОУ «Мужевская средняя образовательная школа им. Н.В. Архангельского» обнаружила более 200 килограмм просроченной мясной продукции. Испорченные продукты были уничтожена, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО пожаловались на местную кондитерскую, которая продает торты с плесенью. Представители кондитерской ответили, что проведут проверку по данному инциденту.