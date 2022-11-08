08 ноября 2022

В историческом центре Кургана продают квартиру в новостройке. Скрин

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Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство
Стоимость квартиры более семи миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане продают квартиру в новостройке, которая будет сдана в марте 2023 года. Дом находится в историческом центре города, указывает строительная компания «Атлант» в объявлении о продаже на сайте Avito.

«ЖК „Династия“ — комфорт, которого вы достойны! Преимущества: собственная котельная, что позволит экономить на платежах за отопление. Предчистовая отделка — выровненные отштукатуренные стены, водоответвление, отопление, качественная входная сейф-дверь, панорамное остекление лоджии», — написано в объявлении.

Квартира находится в историческом центре города. Дом, гарантия на который 5 лет, собираются сдать в марте 2023 года. Стоимость трехкомнатной квартиры — 7 298 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что цены на квартирах в новостройках и ЖК Курганской области выросли более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей.

Дом планируют сдать в марте 2023 года

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В Кургане продают квартиру в новостройке, которая будет сдана в марте 2023 года. Дом находится в историческом центре города, указывает строительная компания «Атлант» в объявлении о продаже на сайте Avito. «ЖК „Династия“ — комфорт, которого вы достойны! Преимущества: собственная котельная, что позволит экономить на платежах за отопление. Предчистовая отделка — выровненные отштукатуренные стены, водоответвление, отопление, качественная входная сейф-дверь, панорамное остекление лоджии», — написано в объявлении. Квартира находится в историческом центре города. Дом, гарантия на который 5 лет, собираются сдать в марте 2023 года. Стоимость трехкомнатной квартиры — 7 298 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что цены на квартирах в новостройках и ЖК Курганской области выросли более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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