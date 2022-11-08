В Кургане продают квартиру в новостройке, которая будет сдана в марте 2023 года. Дом находится в историческом центре города, указывает строительная компания «Атлант» в объявлении о продаже на сайте Avito.
«ЖК „Династия“ — комфорт, которого вы достойны! Преимущества: собственная котельная, что позволит экономить на платежах за отопление. Предчистовая отделка — выровненные отштукатуренные стены, водоответвление, отопление, качественная входная сейф-дверь, панорамное остекление лоджии», — написано в объявлении.
Квартира находится в историческом центре города. Дом, гарантия на который 5 лет, собираются сдать в марте 2023 года. Стоимость трехкомнатной квартиры — 7 298 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что цены на квартирах в новостройках и ЖК Курганской области выросли более чем на 32%. Стоимость одного квадратного метра жилья подорожала до 84,5 тысяч рублей.
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