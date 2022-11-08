08 ноября 2022

Курганцы жалуются на каток, который месяц назад бросили на дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД сообщили, что привлекут владельца катка к ответственности (архивное фото) Фото:

В Кургане некоторые горожане недовольны тем, что на дороге уже месяц незаконно стоит каток. Об этом сообщил местный житель в группе соцсети «ВКонтакте» «Курган | курганские.ру».

«ГИБДД. Спасите. Перекресток М. Горького — Савельева. Больше месяца стоит этот трактор прямо на повороте. Хотя от дома по ночам регулярно увозят на штрафстоянку автомобили жителей соседних домов», — написал в группе пользователь Андрей Лисин.

В комментариях под постом один горожанин в шутку предположил, что эвакуаторщик не смог увезти каток, а другой предложил автору поста уволочь каток в пункт сдачи металлолома. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU ответили, что такое оставление катка является незаконным. В ведомстве добавили, что найдут владельца и привлекут его к ответственности.

Рядом с катком расположен знак, запрещающий парковку
Фото:

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В Кургане некоторые горожане недовольны тем, что на дороге уже месяц незаконно стоит каток. Об этом сообщил местный житель в группе соцсети «ВКонтакте» «Курган | курганские.ру». «ГИБДД. Спасите. Перекресток М. Горького — Савельева. Больше месяца стоит этот трактор прямо на повороте. Хотя от дома по ночам регулярно увозят на штрафстоянку автомобили жителей соседних домов», — написал в группе пользователь Андрей Лисин. В комментариях под постом один горожанин в шутку предположил, что эвакуаторщик не смог увезти каток, а другой предложил автору поста уволочь каток в пункт сдачи металлолома. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU ответили, что такое оставление катка является незаконным. В ведомстве добавили, что найдут владельца и привлекут его к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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