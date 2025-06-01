Песков: в России следят за заявлениями Трампа

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Песков заявил, что на заявления Трапа нужно реагировать сдержанно
Песков заявил, что на заявления Трапа нужно реагировать сдержанно Фото:

Россия готова к дальнейшему восстановлению двусторонних отношений с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за заявлениями президента Штатов Дональда Трампа.

«Реагировать (на заявления Трампа — прим. URA.RU) мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — заявил Песков в интервью журналисту телеканала «России 1» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго. 

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки. Не факт, что она состоится в 2025 году.

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Россия готова к дальнейшему восстановлению двусторонних отношений с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за заявлениями президента Штатов Дональда Трампа. «Реагировать (на заявления Трампа — прим. URA.RU) мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — заявил Песков в интервью журналисту телеканала «России 1» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго.  Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки. Не факт, что она состоится в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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