Песков: в России следят за заявлениями Трампа

Россия готова к дальнейшему восстановлению двусторонних отношений с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за заявлениями президента Штатов Дональда Трампа.
«Реагировать (на заявления Трампа — прим. URA.RU) мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — заявил Песков в интервью журналисту телеканала «России 1» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки. Не факт, что она состоится в 2025 году.
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