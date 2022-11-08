В Кургане подросток пыталась покончить с собой из-за проблем в семье

09 ноября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Подросток в больнице рассказала о проблеме в семье Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане подросток пыталась покончить с собой из-за проблем в семье. Об этом девочка рассказала, когда очнулась в больнице, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Подросток после попытки суицида попала в больницу. Девочке нужно было делать переливание крови, однако родители запретили врачам это делать. В итоге медики уже собирались проводить консилиум, чтобы самостоятельно принять решение о переливании крови (они имеют право это делать, когда есть угроза жизни пациента), но девочка пришла в себя. Подросток рассказала, что не хотела жить из-за проблем в семье. Родственники, со слов ребенка, состояли в секте, деятельность которой запрещена на территории РФ и признана экстремистской», — рассказал источник из силовых структур. По данным источника из правоохранительных органов, семья попадала в поле зрения силовиков: курганцы были замечены на одном из собраний сектантов. URA.RU направило в СУ СКР по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил. В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас жизнь подростка находится вне опасности.

В Кургане подросток пыталась покончить с собой из-за проблем в семье. Об этом девочка рассказала, когда очнулась в больнице, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Подросток после попытки суицида попала в больницу. Девочке нужно было делать переливание крови, однако родители запретили врачам это делать. В итоге медики уже собирались проводить консилиум, чтобы самостоятельно принять решение о переливании крови (они имеют право это делать, когда есть угроза жизни пациента), но девочка пришла в себя. Подросток рассказала, что не хотела жить из-за проблем в семье. Родственники, со слов ребенка, состояли в секте, деятельность которой запрещена на территории РФ и признана экстремистской», — рассказал источник из силовых структур. По данным источника из правоохранительных органов, семья попадала в поле зрения силовиков: курганцы были замечены на одном из собраний сектантов. URA.RU направило в СУ СКР по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил. В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас жизнь подростка находится вне опасности.