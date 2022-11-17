Опытный военный из Кургана рассказал, чем отличаются националисты ВСУ от арабских боевиков

Военнослужащий из Курганской области озвучил разницу между боями в Сирии и Украине

18 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана сравнил бои в Сирии и Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец, который служил по контракту в Сирии и Украине, сравнил боевые действия в странах и рассказал, где более подготовленные солдаты. Информацией об этом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «В Сирии было гораздо проще вести боевые действия, чем на Украине. Потому что националисты ВСУ более подготовленные, чем арабские боевики. Их готовят воевать, они проходят обучение в других странах, инструкторы учат украинских солдат владению боем, новым технологиям, управлению техникой», — рассказал курганец. Также опытный боец отметил, что еще существенным отличием боевых действий на Украине от Сирии является большое количество дронов и западного оружия. Ранее URA.RU писало,что уральский боец из Херсона назвал страны НАТО, чьи наемники воюют на Украине. Курганский артиллерист рассказал о том, как националисты ВСУ обстреливают Донбасс снарядами из Польши. Также сообщалось, что боец из Кургана посоветовал не уничтожать вражеские беспилотники, а казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от дронов. Кроме того, военнослужащий из Донбасса сообщил о том, как российская артиллерия помогла штурмовикам разбить два украинских формирования. Российская армия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее конечной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.

Курганский боец, который служил по контракту в Сирии и Украине, сравнил боевые действия в странах и рассказал, где более подготовленные солдаты. Информацией об этом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «В Сирии было гораздо проще вести боевые действия, чем на Украине. Потому что националисты ВСУ более подготовленные, чем арабские боевики. Их готовят воевать, они проходят обучение в других странах, инструкторы учат украинских солдат владению боем, новым технологиям, управлению техникой», — рассказал курганец. Также опытный боец отметил, что еще существенным отличием боевых действий на Украине от Сирии является большое количество дронов и западного оружия. Ранее URA.RU писало,что уральский боец из Херсона назвал страны НАТО, чьи наемники воюют на Украине. Курганский артиллерист рассказал о том, как националисты ВСУ обстреливают Донбасс снарядами из Польши. Также сообщалось, что боец из Кургана посоветовал не уничтожать вражеские беспилотники, а казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от дронов. Кроме того, военнослужащий из Донбасса сообщил о том, как российская артиллерия помогла штурмовикам разбить два украинских формирования. Российская армия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее конечной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.