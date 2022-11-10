Зеленский заявил, что не слышал призывов Путина к мирным переговорам

11 ноября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Украинский лидер Владимир Зеленский не слышал призывов к мирным переговорам по конфликту на Украине, которые делал президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. «Кроме ультиматумов, я ничего не слышал от действующего президента Российской Федерации [Владимира Путина] (касаемо переговоров — прим. ред.)», — заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что якобы никто из представителей РФ не призывал Киев начать переговорный процесс. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин действительно поставил Украине условие для начала переговоров, которое заключалось в том, чтобы Киев проявил к ним свою заинтересованность. В Офисе Зеленского же регулярно отказывались от переговоров по разным причинам. Советник руководителя Офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что переговоры с РФ покажут всему миру, что Путин — сильная политическая фигура, потому Киев отказывается от мирного решения конфликта. В ноябре Зеленский изменил свою риторику и начал призывать страны «принудить Россию» к проведению мирных переговоров.