Пользователи соцсети предлагают запретить продажу петард подросткам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей Кургана возмутило поведение двух несовершеннолетних, которые днем в 3-ем микрорайоне бросались петардами, попадая в людей. Пост с фото от анонимного пользователя соцсети «ВКонтакте» опубликован в паблике «ЧП Курган».

«История следующая: идем с друзьями рядом с культурным центром „Современник“ в 3 микрорайоне. Данные подростки, посчитавшие себя уж больно взрослыми, кидаются петардами в людей. Родители этих ребят, убедительная просьба провести беседу по использованию пиротехнических изделий!», — написано в посте.

Публикация вызвала массу комментариев от других пользователей. Евгений Ковальчук высказался, что пиротехнические изделия нужно запретить продавать всем подряд и в любое время года, отмечая, что подобные изделия стоит использовать только в новый год в специально отведенных местах и «специально обученным людям».