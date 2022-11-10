10 ноября 2022

Курганцы пожаловались на подростков, кидающих петарды в прохожих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка пиротехники на рынке. Курган, продажа фейерверков, пиротехника
Пользователи соцсети предлагают запретить продажу петард подросткам Фото:

Жителей Кургана возмутило поведение двух несовершеннолетних, которые днем в 3-ем микрорайоне бросались петардами, попадая в людей. Пост с фото от анонимного пользователя соцсети «ВКонтакте» опубликован в паблике «ЧП Курган».

«История следующая: идем с друзьями рядом с культурным центром „Современник“ в 3 микрорайоне. Данные подростки, посчитавшие себя уж больно взрослыми, кидаются петардами в людей. Родители этих ребят, убедительная просьба провести беседу по использованию пиротехнических изделий!», — написано в посте.

Публикация вызвала массу комментариев от других пользователей. Евгений Ковальчук высказался, что пиротехнические изделия нужно запретить продавать всем подряд и в любое время года, отмечая, что подобные изделия стоит использовать только в новый год в специально отведенных местах и «специально обученным людям».

Местные жители пишут, что подростки пугали пиротехникой людей специально

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Жителей Кургана возмутило поведение двух несовершеннолетних, которые днем в 3-ем микрорайоне бросались петардами, попадая в людей. Пост с фото от анонимного пользователя соцсети «ВКонтакте» опубликован в паблике «ЧП Курган». «История следующая: идем с друзьями рядом с культурным центром „Современник“ в 3 микрорайоне. Данные подростки, посчитавшие себя уж больно взрослыми, кидаются петардами в людей. Родители этих ребят, убедительная просьба провести беседу по использованию пиротехнических изделий!», — написано в посте. Публикация вызвала массу комментариев от других пользователей. Евгений Ковальчук высказался, что пиротехнические изделия нужно запретить продавать всем подряд и в любое время года, отмечая, что подобные изделия стоит использовать только в новый год в специально отведенных местах и «специально обученным людям».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...