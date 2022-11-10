10 ноября 2022

La Repubblica: Россия согласилась на перегруппировку в Херсоне ради запуска переговоров

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Газета Repubblica раскрыла причину перегруппировки войск РФ в Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия согласилась на перегруппировку войск в Херсоне ради запуска переговоров с Украиной. Об этом пишет итальянская газета Repubblica, несмотря на то, что ранее российская сторона не раз заявляла об открытости для обсуждения конфликта.

«Русские могли уйти с боем, оставив отряды спецназа в домах Херсона, чтобы усложнить наступление украинских войск <…>. Вместо этого Москва решила подать политический сигнал и вывести все войска с правого берега Днепра», — сообщает Repubblica. По мнению издания, такое решение связано с тем, что Россия впервые с начала СВО заявляет о готовности приступить к переговорам с Украиной.

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о перегруппировки российских военных, сообщает RT. Такие меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате чего обсуждение этого вопроса было приостановлено, несмотря на то, что власти РФ не раз заявляли, что открыты для переговоров с украинской стороной. В октябре президент Украины Владимир Зеленский лично узаконил отказ от переговоров с российской стороной, а после этого неоднократно менял условия таких обсуждений. При этом в офисе Зеленского попытались оправдаться за официальный отказ от мирных переговоров и потребовали вывести войска.

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Россия согласилась на перегруппировку войск в Херсоне ради запуска переговоров с Украиной. Об этом пишет итальянская газета Repubblica, несмотря на то, что ранее российская сторона не раз заявляла об открытости для обсуждения конфликта. «Русские могли уйти с боем, оставив отряды спецназа в домах Херсона, чтобы усложнить наступление украинских войск <…>. Вместо этого Москва решила подать политический сигнал и вывести все войска с правого берега Днепра», — сообщает Repubblica. По мнению издания, такое решение связано с тем, что Россия впервые с начала СВО заявляет о готовности приступить к переговорам с Украиной. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о перегруппировки российских военных, сообщает RT. Такие меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате чего обсуждение этого вопроса было приостановлено, несмотря на то, что власти РФ не раз заявляли, что открыты для переговоров с украинской стороной. В октябре президент Украины Владимир Зеленский лично узаконил отказ от переговоров с российской стороной, а после этого неоднократно менял условия таких обсуждений. При этом в офисе Зеленского попытались оправдаться за официальный отказ от мирных переговоров и потребовали вывести войска.
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