В МИД РФ заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной

Россия открыта к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий для Москвы. Об этом сообщил спикер замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, они были прерваны не по вине Москвы», — цитирует Руденко РИА Новости. Он отметил, что Россия не ставит Украине каких-либо предварительных условий для начала переговоров, кроме того, чтобы украинские власти проявили «добрую волю». Украина, в свою очередь, приняла закон, который препятствует переговорам с Москвой.
Ранее власти Украины заявили, что они никогда не отказывались от переговоров, однако для их проведения необходимо вывести войска РФ из зоны конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский перечислил несколько условий для переговорного процесса с Россией. Одно из них — «восстановление территориальной целостности» страны, передает телеканал 360.
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Россия открыта к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий для Москвы. Об этом сообщил спикер замглавы российского МИД Андрей Руденко. «Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, они были прерваны не по вине Москвы», — цитирует Руденко РИА Новости. Он отметил, что Россия не ставит Украине каких-либо предварительных условий для начала переговоров, кроме того, чтобы украинские власти проявили «добрую волю». Украина, в свою очередь, приняла закон, который препятствует переговорам с Москвой. Ранее власти Украины заявили, что они никогда не отказывались от переговоров, однако для их проведения необходимо вывести войска РФ из зоны конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский перечислил несколько условий для переговорного процесса с Россией. Одно из них — «восстановление территориальной целостности» страны, передает телеканал 360.