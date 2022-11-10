В курганском военкомате провожают призывников, они отправятся в сухопутные и космические войска Российской Федерации. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с торжественной отправки курганских призывников.
«Стало доброй традицией торжественно отправлять наших земляков на военную службу. Жители курганской области с давних пор верно и честно служили своем Отечеству <…> Сегодня в строю стоят юноши, которые будут нести службу в сухопутных восках и воздушно-космических силах», — говорит военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов. Проводить призывников также пришли замдиректора департамента здравоохранения Назар Шевченко, протоирей Владимир и имам Зиедали Мизробов.
В том числе на торжественном мероприятии присутствовал замгубернатора Курганской области Константин Ермаков. «Служба в армии — это большая честь и священный долг каждого гражданина. Помните, что в армии вы будете представлять Курганскую область, которая всегда гордилась своими призывниками. Я вам желаю, чтобы вы вернулись домой живыми и здоровыми. Служите честно! Поздравляю», — выступил с речью Ермаков.
До этого URA.RU писало, что призывников из Курганской области не будут отправлять на службу в Белгородскую область, а также на границу с Украиной. По словам Зарипова, на данное направление привлекаются военнослужащие с Западного военного округа.
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