Курганский военком проводил призывников в космические и сухопутные войска. Видео

11 ноября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Курганских призывников отправляют в космические и сухопутные войска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском военкомате провожают призывников, они отправятся в сухопутные и космические войска Российской Федерации. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с торжественной отправки курганских призывников. «Стало доброй традицией торжественно отправлять наших земляков на военную службу. Жители курганской области с давних пор верно и честно служили своем Отечеству <…> Сегодня в строю стоят юноши, которые будут нести службу в сухопутных восках и воздушно-космических силах», — говорит военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов. Проводить призывников также пришли замдиректора департамента здравоохранения Назар Шевченко, протоирей Владимир и имам Зиедали Мизробов. В том числе на торжественном мероприятии присутствовал замгубернатора Курганской области Константин Ермаков. «Служба в армии — это большая честь и священный долг каждого гражданина. Помните, что в армии вы будете представлять Курганскую область, которая всегда гордилась своими призывниками. Я вам желаю, чтобы вы вернулись домой живыми и здоровыми. Служите честно! Поздравляю», — выступил с речью Ермаков. До этого URA.RU писало, что призывников из Курганской области не будут отправлять на службу в Белгородскую область, а также на границу с Украиной. По словам Зарипова, на данное направление привлекаются военнослужащие с Западного военного округа.

В курганском военкомате провожают призывников, они отправятся в сухопутные и космические войска Российской Федерации. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с торжественной отправки курганских призывников. «Стало доброй традицией торжественно отправлять наших земляков на военную службу. Жители курганской области с давних пор верно и честно служили своем Отечеству <…> Сегодня в строю стоят юноши, которые будут нести службу в сухопутных восках и воздушно-космических силах», — говорит военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов. Проводить призывников также пришли замдиректора департамента здравоохранения Назар Шевченко, протоирей Владимир и имам Зиедали Мизробов. В том числе на торжественном мероприятии присутствовал замгубернатора Курганской области Константин Ермаков. «Служба в армии — это большая честь и священный долг каждого гражданина. Помните, что в армии вы будете представлять Курганскую область, которая всегда гордилась своими призывниками. Я вам желаю, чтобы вы вернулись домой живыми и здоровыми. Служите честно! Поздравляю», — выступил с речью Ермаков. До этого URA.RU писало, что призывников из Курганской области не будут отправлять на службу в Белгородскую область, а также на границу с Украиной. По словам Зарипова, на данное направление привлекаются военнослужащие с Западного военного округа.