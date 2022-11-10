Кодовое слово помогло жительнице Кургана не поверить в фейк о гибели мужа в СВО

Жительнице Кургана поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что ее муж якобы погиб в зоне проведения специальной военной операции. При этом звонившие назвали полные персональные данные супругов. Только кодовое слово помогло не поверить в фейк, рассказала супруга добровольца URA.RU.
«Мне — супруге добровольца, который сейчас находится на СВО, поступил звонок. Обратились по имени отчеству, назвали ФИО мужа и его дату рождения. Сообщили о том, что супруга разорвало на гранате и для опознания его ли останки, нужно провести ДНК экспертизу. Просили номер родителей для связи с ними. Все данные родителей, они также знали. Хорошо, что перед отправкой муж говорил, что могут поступать такие звонки, и мы ввели кодовое слово. Только благодаря этому я не поверила и не предоставила номера родителей», — рассказала собеседница.
Позже женщина удостоверилась, что с ее мужем все в порядке. Она отмечает, что супругам, чьи мужья отправляются в зону СВО, важно определить кодовое слово — пароль, который будет знать только близкий, а также командир. При этом неизвестным она советует никакие данные не сообщать, а прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU писало, что семьям мобилизованных в Курганской области посоветовали придумать пароль для общения. Жительница Кургана отметила, что мобилизованные могут редко выходить на связь с родственниками из-за определенных правил использования телефонной связи. Если они будут писать с других номеров, благодаря паролю близкие люди могут понять, что их не обманывают.
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