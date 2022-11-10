Кодовое слово помогло жительнице Кургана не поверить в фейк о гибели мужа в СВО

11 ноября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Жительнице Кургане неизвестные сообщили по телефону о гибели супруга-добровольца в СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительнице Кургана поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что ее муж якобы погиб в зоне проведения специальной военной операции. При этом звонившие назвали полные персональные данные супругов. Только кодовое слово помогло не поверить в фейк, рассказала супруга добровольца URA.RU. «Мне — супруге добровольца, который сейчас находится на СВО, поступил звонок. Обратились по имени отчеству, назвали ФИО мужа и его дату рождения. Сообщили о том, что супруга разорвало на гранате и для опознания его ли останки, нужно провести ДНК экспертизу. Просили номер родителей для связи с ними. Все данные родителей, они также знали. Хорошо, что перед отправкой муж говорил, что могут поступать такие звонки, и мы ввели кодовое слово. Только благодаря этому я не поверила и не предоставила номера родителей», — рассказала собеседница. Позже женщина удостоверилась, что с ее мужем все в порядке. Она отмечает, что супругам, чьи мужья отправляются в зону СВО, важно определить кодовое слово — пароль, который будет знать только близкий, а также командир. При этом неизвестным она советует никакие данные не сообщать, а прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что семьям мобилизованных в Курганской области посоветовали придумать пароль для общения. Жительница Кургана отметила, что мобилизованные могут редко выходить на связь с родственниками из-за определенных правил использования телефонной связи. Если они будут писать с других номеров, благодаря паролю близкие люди могут понять, что их не обманывают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Кургана поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что ее муж якобы погиб в зоне проведения специальной военной операции. При этом звонившие назвали полные персональные данные супругов. Только кодовое слово помогло не поверить в фейк, рассказала супруга добровольца URA.RU. «Мне — супруге добровольца, который сейчас находится на СВО, поступил звонок. Обратились по имени отчеству, назвали ФИО мужа и его дату рождения. Сообщили о том, что супруга разорвало на гранате и для опознания его ли останки, нужно провести ДНК экспертизу. Просили номер родителей для связи с ними. Все данные родителей, они также знали. Хорошо, что перед отправкой муж говорил, что могут поступать такие звонки, и мы ввели кодовое слово. Только благодаря этому я не поверила и не предоставила номера родителей», — рассказала собеседница. Позже женщина удостоверилась, что с ее мужем все в порядке. Она отмечает, что супругам, чьи мужья отправляются в зону СВО, важно определить кодовое слово — пароль, который будет знать только близкий, а также командир. При этом неизвестным она советует никакие данные не сообщать, а прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что семьям мобилизованных в Курганской области посоветовали придумать пароль для общения. Жительница Кургана отметила, что мобилизованные могут редко выходить на связь с родственниками из-за определенных правил использования телефонной связи. Если они будут писать с других номеров, благодаря паролю близкие люди могут понять, что их не обманывают.