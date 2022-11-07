Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие

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Президент Финляндии не намерен размещать в стране ядерное оружие Фото:

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории. С таким заявлением выступил президент страны Саули Ниинсте.

«Скажем прямо. Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия не намерена приносить на свою землю ядерное оружие», — сказал Ниинсте в разговоре с Iltalehti.

Финляндия подала заявку на вступление в альянс. Ее вступление в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран-членов. Ранее финское издание сообщало, что страна согласилась на ввоз ядерного оружия из Североатлантического альянса, а власти допускали его размещение у границ с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле не спешат давать оценки рискам размещения ядерного оружия в Финляндии.

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Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории. С таким заявлением выступил президент страны Саули Ниинсте. «Скажем прямо. Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия не намерена приносить на свою землю ядерное оружие», — сказал Ниинсте в разговоре с Iltalehti. Финляндия подала заявку на вступление в альянс. Ее вступление в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран-членов. Ранее финское издание сообщало, что страна согласилась на ввоз ядерного оружия из Североатлантического альянса, а власти допускали его размещение у границ с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле не спешат давать оценки рискам размещения ядерного оружия в Финляндии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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