12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

В Тюмени в ДТП пострадали семь человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Авария произошла на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, во втором часу ночи на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова в областном центре произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Infiniti, из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем Infiniti», — говорится в сообщении пресс-службы. Травмы получили водитель Hyundai Solaris и пять пассажиров. Также пострадала пассажир Infiniti.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина, который находился недалеко от места аварии.

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В Тюмени на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, во втором часу ночи на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова в областном центре произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Infiniti, из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем Infiniti», — говорится в сообщении пресс-службы. Травмы получили водитель Hyundai Solaris и пять пассажиров. Также пострадала пассажир Infiniti. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина, который находился недалеко от места аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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