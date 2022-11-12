В Тюмени на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, во втором часу ночи на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова в областном центре произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Infiniti, из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем Infiniti», — говорится в сообщении пресс-службы. Травмы получили водитель Hyundai Solaris и пять пассажиров. Также пострадала пассажир Infiniti.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина, который находился недалеко от места аварии.
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