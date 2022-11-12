В Тюмени в ДТП пострадали семь человек. Фото

13 ноября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Авария произошла на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, во втором часу ночи на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова в областном центре произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Infiniti, из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем Infiniti», — говорится в сообщении пресс-службы. Травмы получили водитель Hyundai Solaris и пять пассажиров. Также пострадала пассажир Infiniti. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина, который находился недалеко от места аварии.

В Тюмени на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, во втором часу ночи на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова в областном центре произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Infiniti, из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем Infiniti», — говорится в сообщении пресс-службы. Травмы получили водитель Hyundai Solaris и пять пассажиров. Также пострадала пассажир Infiniti. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина, который находился недалеко от места аварии.