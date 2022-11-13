В Тюмени суд смягчил статью мужчине, зарезавшему товарища

Тюменец схватился за нож, но убивать не хотел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд не нашел доказательств умысла в действиях тюменца, зарезавшего своего товарища, и вынес мужчине приговор по более мягкой статье. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Андрей Жуков выпивал со своим знакомым. Между ними произошла словесная перепалка, а позднее драка. Мужчина взял нож и нанес несколько ударов товарищу, позднее последний скончался. Жуков обвинялся по статье „Убийство“, но суд переквалифицировал его действия на „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Такое решение было принято, так как в действиях мужчины не увидели умысла. Он не хотел убивать знакомого, а из-за опьянения не помнил, как схватился за нож.

Перепалка между мужчинами началась из-за жены Жукова. Затем мужчина лег спать, а проснулся от посыпавшихся на него ударов. Защищаясь, он ранил товарища и снова уснул, а когда проснулся, в доме уже была полиция.

По итогу тюменцу назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина обжалует приговор.