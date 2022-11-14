Зеленский приехал в Херсон, где Украина готовит расстрелы граждан: главное к вечеру 14 ноября

Зеленский прибыл в Херсон, а также заявил, что не собирается нападать на Москву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к расстрелу мирных жителей в городе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 ноября.
- Украинский лидер Владимир Зеленский 14 ноября приехал в Херсон. Это произошло после того, как российские войска перегруппировались на левый берег реки Днепр.
- Украина может начать в Херсоне фильтрационные мероприятия. Об этом заявила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева. Она уточнила, что жителям Херсона запретили посещать центр города под данным предлогом. Ране официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что эти мероприятия предполагают расстрелы и убийства мирных граждан.
- ВСУ перебрасывают войска с херсонского направления к Луганской Народной Республике (ЛНР). Уточняется, что в районе пункта Лозовая было замечено подкрепление украинских войск.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать визит Зеленского в Херсон. Он напомнил, что этот город — российская территория.
- Швеция отказалась поставлять оружие Украине. Представители страны уточнили, что Европа оказывает давление на них по этому вопросу.
- Президент Украины отказался от идеи нападать на Россию. Он пояснил, что его не интересуют чужие территории.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США и страны Запада недооценивают Россию. И это является их большой ошибкой.
- ВС РФ отразили атаку украинской армии на купянском направлении в районе населенного пункта в Куземовка в ЛНР. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные уничтожили выше 120 сосредоточений живой силы противника, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей, уточняет Пятый канал. <div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe class="5-tv-player" width="640" height="360" src="https://www.5-tv.ru/player/409231" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
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