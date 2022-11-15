Курганцам придется больше платить за справки из компании, принадлежащей мэрии

Покупать справки в Кургане станет дороже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане депутатам предложили поднять цены на справки муниципальной компании «Жилищная политика». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания постоянной депутатской комиссии по экономической политике, предпринимательству и собственности.

«При расчете полных затрат были применены коэффициенты инфляции на 2022—2023 года. В соответствии с анализом предлагается экономически обоснованным тарифом платные услуги учреждения увеличить в диапазоне от 4,4% до 5,8%», — рассказали на заседании.

Представители депутатской комиссии на примерах объяснили как увеличится стоимость той или иной справки. По их словам, справка на участие гражданина в приватизации была 90 рублей, стала 95. Оформление дубликатов договоров было 430, стало 455 рублей. На заседании также рассказали, что тарифы на услуги «Жилищной политики» не менялись с 2018 года, а все расходы идут на страховку, зарплату сотрудникам и расходные материалы.

Ранее URA.RU писало, что курганцы стали больше тратить на услуги ЖКХ. Расходы в месяц среднестатистической семьи составили 3 934 рубля. При этом, Курганская область занимает 40-ю строчку рейтинга регионов РФ по тратам на коммунальные услуги. В 2000 году область занимала 14-ю строку, тогда месячные затраты на услуги ЖКХ были 2 764 рубля.