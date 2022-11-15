15 ноября 2022

Бывший командир катера из Курганской области погиб на спецоперации. Фото

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Пункт призыва. Курган, армия, призыв, шапка, военная форма
Курганец погиб в ходе спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции погиб выходец из Курганской области Евгений Подлегаев, который переехал в Свердловскую область. Ранее в армии он служил командиром катера. Об этом сообщается в посте администрации Серовского городского округа в социальной сети «ВКонтакте»

«С прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО серовчанина Евгения Подлегаева. Он родился в селе Рынки, Курганской области. После окончания школы поступил в школу ДОСААФ. Получил диплом 3-й категории. После был призван в армию (г. Озерск), служил в звании — командир катера», — говорится в информации.

Как сообщают в администрации округа, в 2007 году мужчина переехал в Серов и работал на металлургическом заводе. В октябре 2022 года добровольцем поехал в зону проведения специальной военной операции. Похоронят Подлегаева в Курганской области.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

Выходец из Курганской области Евгений Подлегаев пошел на СВО добровольцем
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В ходе специальной военной операции погиб выходец из Курганской области Евгений Подлегаев, который переехал в Свердловскую область. Ранее в армии он служил командиром катера. Об этом сообщается в посте администрации Серовского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» «С прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО серовчанина Евгения Подлегаева. Он родился в селе Рынки, Курганской области. После окончания школы поступил в школу ДОСААФ. Получил диплом 3-й категории. После был призван в армию (г. Озерск), служил в звании — командир катера», — говорится в информации. Как сообщают в администрации округа, в 2007 году мужчина переехал в Серов и работал на металлургическом заводе. В октябре 2022 года добровольцем поехал в зону проведения специальной военной операции. Похоронят Подлегаева в Курганской области. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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