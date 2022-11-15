В ходе специальной военной операции погиб выходец из Курганской области Евгений Подлегаев, который переехал в Свердловскую область. Ранее в армии он служил командиром катера. Об этом сообщается в посте администрации Серовского городского округа в социальной сети «ВКонтакте»
«С прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО серовчанина Евгения Подлегаева. Он родился в селе Рынки, Курганской области. После окончания школы поступил в школу ДОСААФ. Получил диплом 3-й категории. После был призван в армию (г. Озерск), служил в звании — командир катера», — говорится в информации.
Как сообщают в администрации округа, в 2007 году мужчина переехал в Серов и работал на металлургическом заводе. В октябре 2022 года добровольцем поехал в зону проведения специальной военной операции. Похоронят Подлегаева в Курганской области.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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