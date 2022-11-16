Захарова: США «плевать хотели» на результаты расследования взрыва в Польше

Захарову возмутило обвинение Белого дома в причастности РФ в ракетном инциденте в Польше

16 ноября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Правительству США все равно на результаты расследования взрыва в Польше, им проще всего обвинить в ракетных взрывах Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого „возложить ответственность“ по политическим мотивам», — написала она в telegram. Ранее 15 ноября две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два работника погибли. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Мария Захарова потребовала от Польши публичных извинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков доложил, что Москва не причастна к произошедшему. В Минобороны РФ нашли доказательства тому, что упавшие ракеты были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Несмотря на заявления России, в Белом доме заявили, что продолжат возлагать вину в этом происшествии на Москву.