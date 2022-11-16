Белый дом возложил ответственность в ракетном инциденте в Польше на Россию 16 ноября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 + Россия виновна в падении ракет на территории Польши, заявили в Белом доме Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше США продолжат возлагать вину в этом происшествии на Россию. Об этом сообщили в Белом доме. «Россия ответственна за ракетный инцидент в Польше», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Там отметили, что расследование инцидента никак не повлияет на это решение. В то же время на данный момент в Штатах до сих пор не увидели фактов, противоречащих тому, что ракеты, упавшие на территорию Польши, принадлежат Украине. Вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше США продолжат возлагать вину в этом происшествии на Россию. Об этом сообщили в Белом доме. «Россия ответственна за ракетный инцидент в Польше», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Там отметили, что расследование инцидента никак не повлияет на это решение. В то же время на данный момент в Штатах до сих пор не увидели фактов, противоречащих тому, что ракеты, упавшие на территорию Польши, принадлежат Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям