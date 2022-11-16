Белый дом возложил ответственность в ракетном инциденте в Польше на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Россия виновна в падении ракет на территории Польши, заявили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше США продолжат возлагать вину в этом происшествии на Россию. Об этом сообщили в Белом доме.

«Россия ответственна за ракетный инцидент в Польше», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Там отметили, что расследование инцидента никак не повлияет на это решение. В то же время на данный момент в Штатах до сих пор не увидели фактов, противоречащих тому, что ракеты, упавшие на территорию Польши, принадлежат Украине.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше США продолжат возлагать вину в этом происшествии на Россию. Об этом сообщили в Белом доме. «Россия ответственна за ракетный инцидент в Польше», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Там отметили, что расследование инцидента никак не повлияет на это решение. В то же время на данный момент в Штатах до сих пор не увидели фактов, противоречащих тому, что ракеты, упавшие на территорию Польши, принадлежат Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...