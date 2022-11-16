В центре Стамбула прогремел новый взрыв

17 ноября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Взрыв газа произошел в центре Стамбула Фото: Владимир Андреев © URA.RU В центральном районе Стамбула Фатих десять человек пострадали в результате взрыва газа. Об этом сообщило агентство DHA. По данным агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. «Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв», — передает агентство. Огонь охватил первый этаж трехэтажного дома, в результате чего пострадали десять человек, три из которых — работники газовой компании. Пожарным удалось в короткий срок потушить пламя, отмечает издание. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое граждан России. Турция обвинила США в теракте. Известно, что организовавшая взрыв гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами. Через два дня в районе Фатих взорвался заминированный автомобиль, сообщает ФАН. Это не было терактом, дополняет MK .

В центральном районе Стамбула Фатих десять человек пострадали в результате взрыва газа. Об этом сообщило агентство DHA. По данным агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. «Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв», — передает агентство. Огонь охватил первый этаж трехэтажного дома, в результате чего пострадали десять человек, три из которых — работники газовой компании. Пожарным удалось в короткий срок потушить пламя, отмечает издание. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое граждан России. Турция обвинила США в теракте. Известно, что организовавшая взрыв гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами. Через два дня в районе Фатих взорвался заминированный автомобиль, сообщает ФАН. Это не было терактом, дополняет MK.