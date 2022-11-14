Турция обвинила США в теракте в Стамбуле, где погибли россияне

Убийца первым появляется на месте преступления, считает министр внутренних дел Турции Сойлу, намекая на США
Турция расценивает послание США с соболезнованиями по поводу теракта в Стамбуле, как намек на причастность Штатов к его организации. Такое заявление сделал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
«Сойлу также обвинила Соединенные Штаты, заявив, что послание Белого дома с соболезнованиями сродни тому, что «убийца первым появляется на месте преступления», — передает его слова теле-канал WSOC-TV. Также канал сообщает о спонсировании США сирийских курдских группировок.
Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября. Среди пострадавших есть и россияне. Подозреваемого в теракте уже задержали.
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