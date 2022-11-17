17 ноября 2022

Курганский врач рассказал мобилизованным, что делать при пулевом ранении

Мобилизованным курганцам дали советы по выживанию в зоне боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мобилизованным дали совет, как избежать выжить при ранении в бою Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным курганцам рассказали, что делать, чтобы остановить кровь при ранениях в бою. Советом по выживанию с корреспондентом URA.RU поделился врач, занимающийся медицинской подготовкой бойцов.

«Обычно не учат вводить пальцы в глубокие раны. Однако стоит осознать и запомнить, что эти манипуляции не вредят, а наоборот, помогают пациенту. Это нужно для того, чтобы по возможности прижать сосуд к кости. Таким образом, есть шанс меньше потерять крови, а значит выжить в бою. Остановить кровотечение — это первое, что нужно сделать после ранения и тут медлить нельзя», — рассказал врач.

Ранее URA.RU писало, что курганский врач не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. По его словам, они могут только навредить. Боец из Кургана, участвующий в зоне СВО, посоветовал мобилизованным изучать медицину, поменьше есть перед боем и запасаться жгутами. Также сообщалось, что инструкторы и медики из Курганской области обучают мобилизованных бойцов из Елани.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября Минобороны РФ заявило о завершении призывной кампании. Всего в ВС РФ было мобилизовано 300 тысяч граждан из запаса. Это было связано с провидимой Россией спецоперацией на территории Украины.

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Мобилизованным курганцам рассказали, что делать, чтобы остановить кровь при ранениях в бою. Советом по выживанию с корреспондентом URA.RU поделился врач, занимающийся медицинской подготовкой бойцов. «Обычно не учат вводить пальцы в глубокие раны. Однако стоит осознать и запомнить, что эти манипуляции не вредят, а наоборот, помогают пациенту. Это нужно для того, чтобы по возможности прижать сосуд к кости. Таким образом, есть шанс меньше потерять крови, а значит выжить в бою. Остановить кровотечение — это первое, что нужно сделать после ранения и тут медлить нельзя», — рассказал врач. Ранее URA.RU писало, что курганский врач не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. По его словам, они могут только навредить. Боец из Кургана, участвующий в зоне СВО, посоветовал мобилизованным изучать медицину, поменьше есть перед боем и запасаться жгутами. Также сообщалось, что инструкторы и медики из Курганской области обучают мобилизованных бойцов из Елани. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября Минобороны РФ заявило о завершении призывной кампании. Всего в ВС РФ было мобилизовано 300 тысяч граждан из запаса. Это было связано с провидимой Россией спецоперацией на территории Украины.
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