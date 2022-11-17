Курганский врач рассказал мобилизованным, что делать при пулевом ранении

Мобилизованным курганцам дали советы по выживанию в зоне боевых действий

18 ноября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Мобилизованным дали совет, как избежать выжить при ранении в бою Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным курганцам рассказали, что делать, чтобы остановить кровь при ранениях в бою. Советом по выживанию с корреспондентом URA.RU поделился врач, занимающийся медицинской подготовкой бойцов. «Обычно не учат вводить пальцы в глубокие раны. Однако стоит осознать и запомнить, что эти манипуляции не вредят, а наоборот, помогают пациенту. Это нужно для того, чтобы по возможности прижать сосуд к кости. Таким образом, есть шанс меньше потерять крови, а значит выжить в бою. Остановить кровотечение — это первое, что нужно сделать после ранения и тут медлить нельзя», — рассказал врач. Ранее URA.RU писало, что курганский врач не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. По его словам, они могут только навредить. Боец из Кургана, участвующий в зоне СВО, посоветовал мобилизованным изучать медицину, поменьше есть перед боем и запасаться жгутами. Также сообщалось, что инструкторы и медики из Курганской области обучают мобилизованных бойцов из Елани. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября Минобороны РФ заявило о завершении призывной кампании. Всего в ВС РФ было мобилизовано 300 тысяч граждан из запаса. Это было связано с провидимой Россией спецоперацией на территории Украины.

Мобилизованным курганцам рассказали, что делать, чтобы остановить кровь при ранениях в бою. Советом по выживанию с корреспондентом URA.RU поделился врач, занимающийся медицинской подготовкой бойцов. «Обычно не учат вводить пальцы в глубокие раны. Однако стоит осознать и запомнить, что эти манипуляции не вредят, а наоборот, помогают пациенту. Это нужно для того, чтобы по возможности прижать сосуд к кости. Таким образом, есть шанс меньше потерять крови, а значит выжить в бою. Остановить кровотечение — это первое, что нужно сделать после ранения и тут медлить нельзя», — рассказал врач. Ранее URA.RU писало, что курганский врач не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. По его словам, они могут только навредить. Боец из Кургана, участвующий в зоне СВО, посоветовал мобилизованным изучать медицину, поменьше есть перед боем и запасаться жгутами. Также сообщалось, что инструкторы и медики из Курганской области обучают мобилизованных бойцов из Елани. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября Минобороны РФ заявило о завершении призывной кампании. Всего в ВС РФ было мобилизовано 300 тысяч граждан из запаса. Это было связано с провидимой Россией спецоперацией на территории Украины.