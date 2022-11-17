Курганец с палками напал на автомобиль участкового полиции

18 ноября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Автомобиль с участковым внутри был атакован курганцем с палками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на служебный автомобиль, в котором находился участковый. Об этом сообщает Следственный комитет по Курганской области.



«По прибытии на место происшествия участкового полиции мужчина, находящийся в состоянии опьянения, на требования сотрудника не реагировал. С целью воспрепятствования его деятельности мужчина продемонстрировал находящиеся у него в руках палки, при этом высказывал в адрес участкового слова угрозы. Затем, используя указанные предметы, мужчина стал наносить множественные удары по кузову автомобиля, в салоне которого находился сотрудник», — указано в сообщении.



Жительница села Прогресс Шадринского района вызвала полицию из-за поведения своего соседа. После нападения на автомобиль полицейского курганца удалось успокоить с помощью наряда, который приехал на место позже. Мужчину задержали. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По словам представителей следственного комитета, суд заключил курганца под стражу. Сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности неоднократно.



Ранее URA.RU писало, что курганца отправят в колонию за избиение полицейского. Мужчина вступился за иностранного гражданина и избил сотрудника полиции. Курганцу назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строго режима.

В Шадринском муниципальном округе Курганской области мужчина напал на служебный автомобиль, в котором находился участковый. Об этом сообщает Следственный комитет по Курганской области. «По прибытии на место происшествия участкового полиции мужчина, находящийся в состоянии опьянения, на требования сотрудника не реагировал. С целью воспрепятствования его деятельности мужчина продемонстрировал находящиеся у него в руках палки, при этом высказывал в адрес участкового слова угрозы. Затем, используя указанные предметы, мужчина стал наносить множественные удары по кузову автомобиля, в салоне которого находился сотрудник», — указано в сообщении. Жительница села Прогресс Шадринского района вызвала полицию из-за поведения своего соседа. После нападения на автомобиль полицейского курганца удалось успокоить с помощью наряда, который приехал на место позже. Мужчину задержали. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По словам представителей следственного комитета, суд заключил курганца под стражу. Сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности неоднократно. Ранее URA.RU писало, что курганца отправят в колонию за избиение полицейского. Мужчина вступился за иностранного гражданина и избил сотрудника полиции. Курганцу назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строго режима.