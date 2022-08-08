Курганца отправят в колонию за избиение полицейского

09 августа 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Иностранного гражданина признали виновным за избиение курганского полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иностранный гражданин, проживающий в Кургане, из-за нежелания ехать в отдел полиции избил сотрудника ведомства. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «В марте сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства РФ. Они выдвинули требования иностранному гражданину, чтобы доставить его в отдел полиции и там привлечь к административной ответственности и дальнейшего разбирательства», — указано в сообщении. При этом мужчина, переехавший в Курган, отказывался ехать в отделение. «Он нанес удары по ногам и шее полицейского. Из-за этого сотрудник ведомства упал на землю, а нападавший тем временем высказывал угрозы в его адрес», — отмечают в ведомстве. Кетовский районный суд признал жителя Кургана виновным по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строго режима. На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что четверо курганцев напали на сотрудника пункта приема металла. Злоумышленники избили мужчину, а затем сбежали, украв около 30 тысяч рублей из кассы.

Иностранный гражданин, проживающий в Кургане, из-за нежелания ехать в отдел полиции избил сотрудника ведомства. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «В марте сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства РФ. Они выдвинули требования иностранному гражданину, чтобы доставить его в отдел полиции и там привлечь к административной ответственности и дальнейшего разбирательства», — указано в сообщении. При этом мужчина, переехавший в Курган, отказывался ехать в отделение. «Он нанес удары по ногам и шее полицейского. Из-за этого сотрудник ведомства упал на землю, а нападавший тем временем высказывал угрозы в его адрес», — отмечают в ведомстве. Кетовский районный суд признал жителя Кургана виновным по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строго режима. На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что четверо курганцев напали на сотрудника пункта приема металла. Злоумышленники избили мужчину, а затем сбежали, украв около 30 тысяч рублей из кассы.