Всероссийский лагерь для мобилизованных под Чебаркулем впечатлил Юрия «Ангела» Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Апостол» из Челябинска Юрий «Ангел» Гагарин проверил быт мобилизованных во всероссийском лагере под Чебаркулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия», комбата впечатлил уровень подготовки в лагере.

«То, что я сегодня здесь увидел, впечатляет. Быт солдат организован, все есть», — передает словам «Ангела» пресс-служба отделения партии.

Также в рамках поездки Гагарин пообщался с военным руководством лагеря. По его словам, некоторые моменты в лагере будут дорабатываться с учетом полученной информации о ходе военных событий. «Сегодня главная задача обучить солдата обороняться, научить солдата соблюдать все меры предосторожности и быть на боевом дежурстве», — добавил Гагарин.

Ранее, в рамках гуманитарной миссии партии, Гагарин провел лекцию для студентов военной кафедры Южно-Уральского госуниверситета. Также он вошел в состав сопредседателей штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), который помогает военнослужащим на передовой, а глава региона Алексей Текслер лично отблагодарил Гагарина за его труд на передовой.

«Ангел» участвует в спецоперации с марта. Его группа морских пехотинцев участвовала в освобождении Мариуполя. За это время Гагарин спас свыше 367 детей. За свои заслуги он был представлен к госнаграде и получил очередное воинское звание.