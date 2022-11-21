В Кургане из-за пожара перекрыли дорогу

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Виды города. Курган, дамба кургана, плотина кургана
Курганские сотрудники ГИБДД заявили о перекрытии участка городской автодороги Фото:

Курганских водителей предупредили о временном закрытии движения по дамбе и выезде на шоссе Тюнина из-за возгорания нежилого здания. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Закрыто движение в сторону шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино», — проинформировали дорожные полицейские в своем telegram-канале. Запрет на движение введен из-за пожара рядом с автодорогой.

Водителям, которым требуется выехать на шоссе Тюнина, предложили объездной путь. Проехать к южному выезду из города можно через мост по улице Бурова-Петрова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане загорелось здание на берегу Тобола. Пожарные Кургана локализовали огонь в старом здании мельницы на улице Набережной.

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Курганских водителей предупредили о временном закрытии движения по дамбе и выезде на шоссе Тюнина из-за возгорания нежилого здания. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. «Закрыто движение в сторону шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино», — проинформировали дорожные полицейские в своем telegram-канале. Запрет на движение введен из-за пожара рядом с автодорогой. Водителям, которым требуется выехать на шоссе Тюнина, предложили объездной путь. Проехать к южному выезду из города можно через мост по улице Бурова-Петрова. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане загорелось здание на берегу Тобола. Пожарные Кургана локализовали огонь в старом здании мельницы на улице Набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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