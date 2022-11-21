В Кургане из-за пожара перекрыли дорогу

21 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Курганские сотрудники ГИБДД заявили о перекрытии участка городской автодороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганских водителей предупредили о временном закрытии движения по дамбе и выезде на шоссе Тюнина из-за возгорания нежилого здания. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. «Закрыто движение в сторону шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино», — проинформировали дорожные полицейские в своем telegram-канале. Запрет на движение введен из-за пожара рядом с автодорогой. Водителям, которым требуется выехать на шоссе Тюнина, предложили объездной путь. Проехать к южному выезду из города можно через мост по улице Бурова-Петрова. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане загорелось здание на берегу Тобола. Пожарные Кургана локализовали огонь в старом здании мельницы на улице Набережной.

Курганских водителей предупредили о временном закрытии движения по дамбе и выезде на шоссе Тюнина из-за возгорания нежилого здания. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. «Закрыто движение в сторону шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино», — проинформировали дорожные полицейские в своем telegram-канале. Запрет на движение введен из-за пожара рядом с автодорогой. Водителям, которым требуется выехать на шоссе Тюнина, предложили объездной путь. Проехать к южному выезду из города можно через мост по улице Бурова-Петрова. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане загорелось здание на берегу Тобола. Пожарные Кургана локализовали огонь в старом здании мельницы на улице Набережной.