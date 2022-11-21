В Кургане из-за пожара перекрыли дорогу

Курганских водителей предупредили о временном закрытии движения по дамбе и выезде на шоссе Тюнина из-за возгорания нежилого здания. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД.
«Закрыто движение в сторону шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино», — проинформировали дорожные полицейские в своем telegram-канале. Запрет на движение введен из-за пожара рядом с автодорогой.
Водителям, которым требуется выехать на шоссе Тюнина, предложили объездной путь. Проехать к южному выезду из города можно через мост по улице Бурова-Петрова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане загорелось здание на берегу Тобола. Пожарные Кургана локализовали огонь в старом здании мельницы на улице Набережной.
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