Компания депутата вербует молодых курганцев, обещая корпоративную стипендию

22 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Предприятие депутата облдумы Марата Исламова приглашает студентов на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Агрохолдинг «Кургансемена», который принадлежит депутату облдумы Марату Исламову, приглашает студентов на работу и обещает платить корпоративную стипендию. Информация об этом размещена на сайте предприятия. «Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ проводит большую профориентационную работу со студентами аграрных колледжей и вузов. Помогает в трудоустройстве на предприятии и выплачивает студентам, которые прилежно и хорошо учатся, корпоративную стипендию. Главное условие, что они после окончания учебного заведения придут трудиться к нам в агрохолдинг», — говорится на сайте. В этом году уже несколько курганских студентов заключили договоры о сотрудничестве с предприятием. Такое сотрудничество успешно практикуется с КГСХА, Курганским госколледжем и технологическим колледжем. «Фирма ежегодно приглашает студентов на оплачиваемую производственную практику. Это не только дополнительный заработок, но и возможность многому научиться у лучших специалистов предприятия», — указано в сообщении. На предприятии «Кургансемена» также отметили, что сегодня в регионе слабая материальная база учебных заведений, поэтому агрохолдинг готов помогать колледжам и вузам в решении данной проблемы, предлагая будущим работникам не только достойную зарплату, но и помощь в жилищных вопросах.

Агрохолдинг «Кургансемена», который принадлежит депутату облдумы Марату Исламову, приглашает студентов на работу и обещает платить корпоративную стипендию. Информация об этом размещена на сайте предприятия. «Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ проводит большую профориентационную работу со студентами аграрных колледжей и вузов. Помогает в трудоустройстве на предприятии и выплачивает студентам, которые прилежно и хорошо учатся, корпоративную стипендию. Главное условие, что они после окончания учебного заведения придут трудиться к нам в агрохолдинг», — говорится на сайте. В этом году уже несколько курганских студентов заключили договоры о сотрудничестве с предприятием. Такое сотрудничество успешно практикуется с КГСХА, Курганским госколледжем и технологическим колледжем. «Фирма ежегодно приглашает студентов на оплачиваемую производственную практику. Это не только дополнительный заработок, но и возможность многому научиться у лучших специалистов предприятия», — указано в сообщении. На предприятии «Кургансемена» также отметили, что сегодня в регионе слабая материальная база учебных заведений, поэтому агрохолдинг готов помогать колледжам и вузам в решении данной проблемы, предлагая будущим работникам не только достойную зарплату, но и помощь в жилищных вопросах.