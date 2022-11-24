Тюменских военнослужащих освободили из плена на Украине

Тюменских военнослужащих освободили из украинского плена по программе 50 на 50 Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине по формуле 50 на 50. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

«Один из наших точно есть в обмене, тюменец. Он вернулся», — сказал Миневцев. Фамилия военнослужащего не разглашается.

Информация о втором освобожденном из плена жителя Тобольска Александре Захарове не подтверждена. «По Захарову мы еще не знаем. Еще уточняем у Москвы», — сообщил Сергей Миневцев.

По информации 72.RU Александр Захаров все же освобожден. Об этом редакции рассказала бабушка молодого человека. Об освобождении внука она узнала вечером 24 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что минобороны РФ отчиталось о возвращении на родину 50 российских военнопленных. В ведомстве отметили, что пленные будут транспортированы в Москву.