24 ноября 2022

Тюменских военнослужащих освободили из плена на Украине

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Украина. Обмен пленными
Тюменских военнослужащих освободили из украинского плена по программе 50 на 50 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине по формуле 50 на 50. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

«Один из наших точно есть в обмене, тюменец. Он вернулся», — сказал Миневцев. Фамилия военнослужащего не разглашается.

Информация о втором освобожденном из плена жителя Тобольска Александре Захарове не подтверждена. «По Захарову мы еще не знаем. Еще уточняем у Москвы», — сообщил Сергей Миневцев.

По информации 72.RU Александр Захаров все же освобожден. Об этом редакции рассказала бабушка молодого человека. Об освобождении внука она узнала вечером 24 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что минобороны РФ отчиталось о возвращении на родину 50 российских военнопленных. В ведомстве отметили, что пленные будут транспортированы в Москву.

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Военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине по формуле 50 на 50. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. «Один из наших точно есть в обмене, тюменец. Он вернулся», — сказал Миневцев. Фамилия военнослужащего не разглашается. Информация о втором освобожденном из плена жителя Тобольска Александре Захарове не подтверждена. «По Захарову мы еще не знаем. Еще уточняем у Москвы», — сообщил Сергей Миневцев. По информации 72.RU Александр Захаров все же освобожден. Об этом редакции рассказала бабушка молодого человека. Об освобождении внука она узнала вечером 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что минобороны РФ отчиталось о возвращении на родину 50 российских военнопленных. В ведомстве отметили, что пленные будут транспортированы в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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