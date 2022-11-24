Курганский боец из зоны СВО рассказал о самом опасном оружии на фронте

Боец из Кургана: на передовой нужно опасаться бесшумных снарядов

25 ноября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

По словам бойца из Кургана, в зоне СВО самым опасным оружием являются бесшумные снаряды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназовец из Кургана, участвовавший в спецоперации на Украине, назвал самым опасным оружием на фронте бесшумные снаряды. Об этом военнослужащий рассказал на одной из встреч с курганскими студентами. «Самое опасное вражеское оружие — это то, которое ты не слышишь. То есть, ты узнаешь о прилете боеприпаса тогда, когда он уже прилетел и взорвался. Это опасно. Например, минометный снаряд слышно как летит и свистит. Во время такого обстрела еще можно успеть уйти или спрятаться в окоп. А вот реактивные снаряды, как правило, слышно тогда, когда уже поздно что-то делать», — рассказал боец. Также военный отметил, что на фронте сейчас около 90% ранений — это осколочные ранения. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО рассказал, чем могут быть опасны окопы на фронте и почему нельзя их делать рядом с деревьями. Разведчик из Кургана не советовал уничтожать украинские дроны, чтобы не рассекретить свои позиции, а артиллерист сообщал о том, что националисты ВСУ обстреливают Донбасс польскими снарядами. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация страны.

Спецназовец из Кургана, участвовавший в спецоперации на Украине, назвал самым опасным оружием на фронте бесшумные снаряды. Об этом военнослужащий рассказал на одной из встреч с курганскими студентами. «Самое опасное вражеское оружие — это то, которое ты не слышишь. То есть, ты узнаешь о прилете боеприпаса тогда, когда он уже прилетел и взорвался. Это опасно. Например, минометный снаряд слышно как летит и свистит. Во время такого обстрела еще можно успеть уйти или спрятаться в окоп. А вот реактивные снаряды, как правило, слышно тогда, когда уже поздно что-то делать», — рассказал боец. Также военный отметил, что на фронте сейчас около 90% ранений — это осколочные ранения. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО рассказал, чем могут быть опасны окопы на фронте и почему нельзя их делать рядом с деревьями. Разведчик из Кургана не советовал уничтожать украинские дроны, чтобы не рассекретить свои позиции, а артиллерист сообщал о том, что националисты ВСУ обстреливают Донбасс польскими снарядами. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация страны.