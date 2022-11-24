Курганские чиновники пожаловались, что их заставили колоть дрова

В Сафакулевском селе не успели заранее заготовить дрова на зиму (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В селе Карасево Курганской области муниципальные служащие пожаловались, что их заставили заготавливать дрова в свободное от работы время. Соответствующий пост опубликован в группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“».

«Карасевский сельский совет привлекает работников муниципальных структур на заготовку дров в выходные от работы дни для муниципальных нужд. Почему сотрудники привлекаются к заготовке дров? Где закупка готовых дров?» — пишет анонимный пользователь. По словам пользователя, в отчете об исполнении бюджета за 1 мая 2022 года, в статье расходов сельсовета были указаны суммы о приобретенных готовых дровах.

В ответ на запрос редакции глава Сафакулевского округа Рашид Гильманов ответил, что после обращения URA.RU назначена служебная проверка. Ее результаты редакции сообщат позже.

В разговоре с URA.RU первый заместитель главы администрации Карасевского сельсовета Зайнулла Сафиуллин сообщил, что сотрудники привлекались к заготовке дров на добровольной основе. «За работу в выходные сотрудники получают дополнительные выплаты к зарплате. К сожалению, из-за отсутствия денежных средств раньше заготовить дрова не получилось, поэтому занимаемся этим сейчас. Никаких финансовых затрат на покупку дров не было потрачено, не знаем, откуда появилась такая информация в соцсетях», — рассказал Сафиуллин.

Как отметил замглавы, согласно указанию губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в Карасево убрали заброшенные ветхие дома и сооружения, сельсовет использовал их материал для заготовки дров. Также на отопление пойдут срубленные деревья, которые мешали линиям электропередач.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе сорвался аукцион на поставку дров для нужд «Курганского управления лесами». Всего заявку подала только одна организация, которая не соответствовала заявленным требованиям.