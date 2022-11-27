27 ноября 2022
26 ноября 2022

Губернатор Шумков отправил военным, которых наградил Путин, генераторы и зимние костюмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков рассказал о помощи, которую власти оказывают военным Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили зимние костюмы и дизельные генераторы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В конце октября президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание.

«Очередной груз для наших военных из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Отправили теплые зимние костюмы и дизельные генераторы», — написал губернатор. Он подчеркнул, что одежда и техника согреют бойцов после боевых дежурств, а также создадут «нормальные рабочие и бытовые условия».

Ранее URA.RU писало, что Шумков встретился с исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Они обсудили помощь и поддержку, которые необходимы военнослужащим и их семьям.

В конце октября президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Теперь бригада носит звание «гвардейской». С этим событием военных поздравил курганский губернатор.

Военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили груз с генераторами и теплыми костюмами
Фото:
Зимние костюмы будут согревать военных
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили зимние костюмы и дизельные генераторы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В конце октября президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание. «Очередной груз для наших военных из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Отправили теплые зимние костюмы и дизельные генераторы», — написал губернатор. Он подчеркнул, что одежда и техника согреют бойцов после боевых дежурств, а также создадут «нормальные рабочие и бытовые условия». Ранее URA.RU писало, что Шумков встретился с исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Они обсудили помощь и поддержку, которые необходимы военнослужащим и их семьям. В конце октября президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Теперь бригада носит звание «гвардейской». С этим событием военных поздравил курганский губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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