Губернатор Вадим Шумков рассказал о помощи, которую власти оказывают военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили зимние костюмы и дизельные генераторы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В конце октября президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание.

«Очередной груз для наших военных из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Отправили теплые зимние костюмы и дизельные генераторы», — написал губернатор. Он подчеркнул, что одежда и техника согреют бойцов после боевых дежурств, а также создадут «нормальные рабочие и бытовые условия».

Ранее URA.RU писало, что Шумков встретился с исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Они обсудили помощь и поддержку, которые необходимы военнослужащим и их семьям.

В конце октября президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Теперь бригада носит звание «гвардейской». С этим событием военных поздравил курганский губернатор.

Военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили груз с генераторами и теплыми костюмами Фото: t.me/silavpravdevshumkov