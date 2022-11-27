Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили зимние костюмы и дизельные генераторы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В конце октября президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание.
«Очередной груз для наших военных из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Отправили теплые зимние костюмы и дизельные генераторы», — написал губернатор. Он подчеркнул, что одежда и техника согреют бойцов после боевых дежурств, а также создадут «нормальные рабочие и бытовые условия».
Ранее URA.RU писало, что Шумков встретился с исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Они обсудили помощь и поддержку, которые необходимы военнослужащим и их семьям.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что военным из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады отправили зимние костюмы и дизельные генераторы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В конце октября президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание. «Очередной груз для наших военных из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Отправили теплые зимние костюмы и дизельные генераторы», — написал губернатор. Он подчеркнул, что одежда и техника согреют бойцов после боевых дежурств, а также создадут «нормальные рабочие и бытовые условия». Ранее URA.RU писало, что Шумков встретился с исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Они обсудили помощь и поддержку, которые необходимы военнослужащим и их семьям. В конце октября президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Теперь бригада носит звание «гвардейской». С этим событием военных поздравил курганский губернатор.