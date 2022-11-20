Губернатор Шумков встретился с командиром бригады, которую наградил Путин

Вадим Шумков дал поручения по поводу семей военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В конце октября президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде особое звание.

«С исполняющим обязанности командира 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады обсудили, какая помощь и поддержка нужна военнослужащим и их семьям. Решили, что семьи военнослужащих возьмем под опеку наряду с семьями мобилизованных», — написал Шумков. Также Шумков рассказал, что отправляют очередной груз для военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Кроме этого, передали квадрокоптер.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поздравил с присвоением гвардейского звания артиллерийскую бригаду из Чебаркуля (Челябинская область). В начале октября курганский губернатор встречался с и. о. командира в поселке Плановом Щучанского округа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Глава государства уточнил, что в планах России нет оккупации территории Украины.