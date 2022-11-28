Defense News: Польша вынуждает Германию отправить войска на Украину

Предложение представителей польских властей отправить на Украину немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вынудит Германию направить туда вместе с вооружением и своих солдат. Об этом заявил журналист Ярослав Адамовски.
«Некоторые наблюдатели в Польше расценили просьбу министра внутренних дел Мариуша Блащака о размещении ЗРК на территории Украины как возможность для министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт отклонить это предложение. Дело в том, что отправка системы Patriot подразумевает сопровождение в виде немецких солдат, которые будут управлять техникой», — пишет Адамовски в статье для Defense News.
По его словам, до этого Германия, как и другие страны-члены НАТО, поддерживала Украину оружием и военным снаряжением. Однако, если Берлин согласится на этот вариант, то станет первым государством из Североатлантического альянса, которое примет прямое участие в конфликте.
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Предложение представителей польских властей отправить на Украину немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вынудит Германию направить туда вместе с вооружением и своих солдат. Об этом заявил журналист Ярослав Адамовски. «Некоторые наблюдатели в Польше расценили просьбу министра внутренних дел Мариуша Блащака о размещении ЗРК на территории Украины как возможность для министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт отклонить это предложение. Дело в том, что отправка системы Patriot подразумевает сопровождение в виде немецких солдат, которые будут управлять техникой», — пишет Адамовски в статье для Defense News. По его словам, до этого Германия, как и другие страны-члены НАТО, поддерживала Украину оружием и военным снаряжением. Однако, если Берлин согласится на этот вариант, то станет первым государством из Североатлантического альянса, которое примет прямое участие в конфликте. Предложение о поставках Германией Польше систем противовоздушной обороны было сделано после того, как на территории последней упали две ракеты около деревни Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. После этого представители Варшавы заявили, что было бы эффективнее установить американскую ЗРК Patriot на территории Украины. В Германии приняли во внимание это предложение, но не дали окончательного решения.