Вильфанд заявил об аномальных морозах в России

29 ноября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Мощность антициклона заставляет по-другому двигаться воздушные массы над страной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Погода в России будет опережать климатическое развитие на два месяца. Температура будет соответствовать самому холодному периоду года, а именно шестой пятидневке января. Осадков не ожидается в это время при антициклональном развитии. На Урале ниже нормы на 8-10 градусов. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на Алтайском крае на 16 градусов ниже нормы. В Москве на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал Роман Вильфанд. Как отметил метеоролог, нынешний антициклон сформировался на территории Западной Сибири. «Сейчас в отличие от обычной локализации, центр очень мощного антициклона сформировался не в Красноярском крае, не в Якутии или в Монголии, а над югом Западной Сибири. Именно этот циклон и оказывает самое непосредственное влияние на уральские регионы», — уточнил он. Собеседник агентства добавил, что мощность антициклона заставляет по-другому двигаться воздушные массы над страной. «Холодная погода распространяется и на европейскую территорию. Это, так называемый, „восточный процесс“. Это метеорологический термин. Обычно, воздушные массы переносятся с запада на восток. А в такой ситуации, когда антициклон наблюдается на азиатской части, бывают случаи, когда гребень высокого давления распространяется с востока на запад, переваливает через Уральский хребет и распространяет влияние в центре европейской России», — заключил Вильфанд. Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска сообщила, что занятия в школах для учащихся 1-4 классов отменены из-за морозов. В Пермском крае температура может опуститься до -30 градусов, а в Курганской области до -34. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Погода в России будет опережать климатическое развитие на два месяца. Температура будет соответствовать самому холодному периоду года, а именно шестой пятидневке января. Осадков не ожидается в это время при антициклональном развитии. На Урале ниже нормы на 8-10 градусов. В Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на Алтайском крае на 16 градусов ниже нормы. В Москве на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал Роман Вильфанд. Как отметил метеоролог, нынешний антициклон сформировался на территории Западной Сибири. «Сейчас в отличие от обычной локализации, центр очень мощного антициклона сформировался не в Красноярском крае, не в Якутии или в Монголии, а над югом Западной Сибири. Именно этот циклон и оказывает самое непосредственное влияние на уральские регионы», — уточнил он. Собеседник агентства добавил, что мощность антициклона заставляет по-другому двигаться воздушные массы над страной. «Холодная погода распространяется и на европейскую территорию. Это, так называемый, „восточный процесс“. Это метеорологический термин. Обычно, воздушные массы переносятся с запада на восток. А в такой ситуации, когда антициклон наблюдается на азиатской части, бывают случаи, когда гребень высокого давления распространяется с востока на запад, переваливает через Уральский хребет и распространяет влияние в центре европейской России», — заключил Вильфанд. Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска сообщила, что занятия в школах для учащихся 1-4 классов отменены из-за морозов. В Пермском крае температура может опуститься до -30 градусов, а в Курганской области до -34.