На курганской границе с Казахстаном запретили въезд машин с капустой и перцем

Курганские пограничники вместе с Россельхознадзором обнаружили нелегальный ввоз капусты и перца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям задержали возле пункта пропуска Петухово на границе с Казахстаном фуры с десятками тонн капусты и перцев из-за неправильно оформленных фитосанитарных документов. Информация появилась на сайте территориального управления Россельхознадзора.

«28 и 29 ноября 2022 года выявлено два нарушения при ввозе растительного груза высокого фитосанитарного риска. Пресечены неправомерные попытки ввоза в Россию 21 тонны свежей белокочанной капусты по недействительному фитосанитарному сертификату <…> и 14,8 тонны сладких перцев в картонных коробках без маркировки», — рассказали в управлении. Груз был остановлен сотрудниками управления совместно с пограничниками в непосредственной близости от границы с Казахстаном в Петуховском округе Курганской области.

Капусту с неверно оформленными документами везли на фуре из Киргизии в Барнаул. Перец неизвестного происхождения был отправлен в Краснодарский край из Казахстана. Груз запретили провозить в Россию, и машины вернулись на территорию соседнего государства.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской границе был обнаружена попытка нелегального ввоза фруктов и овощей. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили партию груза из Киргизии без соответствующе оформленных документов.