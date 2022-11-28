Курганские депутаты предложат правительству РФ расширить льготы для мобилизованных

Законопроектов касается процентов по кредитам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутаты Курганской области направят в Совет Федерации предложение внести поправки в федеральный закон, которые позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Это решение было принято на заседании облдумы, которое прошло 29 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«В федеральном законе есть снижение процентной ставки на 2/3 от среднерыночной, но проценты нужно платить ежемесячно. Мы бы хотели льготный период распространить также на проценты», — объяснил URA.RU депутат облдумы Евгений Кафеев.

Утром 29 ноября для решения этого вопроса организовали внеочередное заседание комитета облдумы по экономической политике. Депутаты приняли решение предложить внести поправки после того, как встретились с семьями мобилизованных.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября. В рамках нее было призвано 300 тыс. граждан России. Ранее стало известно, что курганским мобилизованным из областного бюджета выделили по 50 тыс. рублей. Также местные власти сообщают, что оказывают адресную помощь семьям мобилизованных.