30 ноября 2022
29 ноября 2022

Росгвардейцы научат тюменцев стрелять и обезвреживать мины

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, росгвардия, мэрия екатеринбурга
Тюменские росгвардейцы обучат тюменцев азам боевой подготовки Фото:

Тюменские силовики из управления Национальной гвардии по Тюменской области проводят обучающие курсы по военной подготовке для жителей региона. Информация об этом размещена на сайте управления Росгвардии. На курсах учат стрелять и работать с минами-растяжками.

«Участники изучили азы тактики военных действий, огневой подготовки, военной медицины инженерной подготовки. Инструкторы поделились профессиональными знаниями и умениями, которые помогут определить и демаскировать установленные мины-растяжки и грамотно действовать при их обнаружении», — говорится в сообщении.

Посетить курсы от силовиков могут жители любого возраста. Обучение тюменцев проходит в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Как ранее сообщало агентство URA.RU, руководителя центра Николая Савченко назначили общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам спецоперации.

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Тюменские силовики из управления Национальной гвардии по Тюменской области проводят обучающие курсы по военной подготовке для жителей региона. Информация об этом размещена на сайте управления Росгвардии. На курсах учат стрелять и работать с минами-растяжками. «Участники изучили азы тактики военных действий, огневой подготовки, военной медицины инженерной подготовки. Инструкторы поделились профессиональными знаниями и умениями, которые помогут определить и демаскировать установленные мины-растяжки и грамотно действовать при их обнаружении», — говорится в сообщении. Посетить курсы от силовиков могут жители любого возраста. Обучение тюменцев проходит в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Как ранее сообщало агентство URA.RU, руководителя центра Николая Савченко назначили общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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