Росгвардейцы научат тюменцев стрелять и обезвреживать мины

Тюменские росгвардейцы обучат тюменцев азам боевой подготовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские силовики из управления Национальной гвардии по Тюменской области проводят обучающие курсы по военной подготовке для жителей региона. Информация об этом размещена на сайте управления Росгвардии. На курсах учат стрелять и работать с минами-растяжками.

«Участники изучили азы тактики военных действий, огневой подготовки, военной медицины инженерной подготовки. Инструкторы поделились профессиональными знаниями и умениями, которые помогут определить и демаскировать установленные мины-растяжки и грамотно действовать при их обнаружении», — говорится в сообщении.

Посетить курсы от силовиков могут жители любого возраста. Обучение тюменцев проходит в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Как ранее сообщало агентство URA.RU, руководителя центра Николая Савченко назначили общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам спецоперации.