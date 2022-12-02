Глава МАГАТЭ заявил о приближении к соглашению по безопасности ЗАЭС

03 декабря 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси заявил о желании встретиться с президентами Украины и России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приближение к соглашению между Украиной и Россией поможет установить зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что ослабит опасения по поводу аварии. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Мы приближаемся к чему-то приемлемому», — сообщил Рафаэль Гросси в интервью для издания Bloomberg . Также Гендиректор МАГАТЭ рассказал о желании по отдельности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться продвижения переговоров. Ранее URA.RU писало, что 21 ноября Украина выпустила по зоне ЗАЭС восемь крупнокалиберных ракетных снарядов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждения электростанции. В ООН обстрел ЗАЭС назвали безрассудным поступком. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о направлении миссии на все АЭС, которые находятся в зоне СВО.

Приближение к соглашению между Украиной и Россией поможет установить зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что ослабит опасения по поводу аварии. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Мы приближаемся к чему-то приемлемому», — сообщил Рафаэль Гросси в интервью для издания Bloomberg. Также Гендиректор МАГАТЭ рассказал о желании по отдельности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться продвижения переговоров. Ранее URA.RU писало, что 21 ноября Украина выпустила по зоне ЗАЭС восемь крупнокалиберных ракетных снарядов. Эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждения электростанции. В ООН обстрел ЗАЭС назвали безрассудным поступком. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о направлении миссии на все АЭС, которые находятся в зоне СВО.