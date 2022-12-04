04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

На окраине Кургана найден мост, который опасен для поездов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане транспортная прокуратура обнаружила опасный мост (архивное фото) Фото:

В Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой. Состояние моста в Керамзитном опасно для проходящих поездов. Информация опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На автомобильном путепроводе Керамзитный, расположенном над объектами железнодорожного транспорта, обнаружены дефекты и неисправности. На тротуарных блоках и пролетах есть коррозия. Это создает угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Может привести к падению оставляющих путепровода на железную дорогу», — указано в сообщении ведомства. Транспортный прокурор через суд потребовал у администрации города выделить деньги на ремонт моста. Провести работы обязаны представители управления дорожного хозяйства и благоустройства города. Суд удовлетворил иск прокурора.

Ранее URA.RU писало, что в августе в Кургане приступили к ремонту Кировского моста. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл этот объект небезопасным и неопрятным. На его ремонт, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей.

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В Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой. Состояние моста в Керамзитном опасно для проходящих поездов. Информация опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На автомобильном путепроводе Керамзитный, расположенном над объектами железнодорожного транспорта, обнаружены дефекты и неисправности. На тротуарных блоках и пролетах есть коррозия. Это создает угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Может привести к падению оставляющих путепровода на железную дорогу», — указано в сообщении ведомства. Транспортный прокурор через суд потребовал у администрации города выделить деньги на ремонт моста. Провести работы обязаны представители управления дорожного хозяйства и благоустройства города. Суд удовлетворил иск прокурора. Ранее URA.RU писало, что в августе в Кургане приступили к ремонту Кировского моста. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл этот объект небезопасным и неопрятным. На его ремонт, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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