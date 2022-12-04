На окраине Кургана найден мост, который опасен для поездов

05 декабря 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

В Кургане транспортная прокуратура обнаружила опасный мост (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой. Состояние моста в Керамзитном опасно для проходящих поездов. Информация опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На автомобильном путепроводе Керамзитный, расположенном над объектами железнодорожного транспорта, обнаружены дефекты и неисправности. На тротуарных блоках и пролетах есть коррозия. Это создает угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Может привести к падению оставляющих путепровода на железную дорогу», — указано в сообщении ведомства. Транспортный прокурор через суд потребовал у администрации города выделить деньги на ремонт моста. Провести работы обязаны представители управления дорожного хозяйства и благоустройства города. Суд удовлетворил иск прокурора. Ранее URA.RU писало, что в августе в Кургане приступили к ремонту Кировского моста. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл этот объект небезопасным и неопрятным. На его ремонт, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей.

В Кургане в отдаленном микрорайоне транспортная прокуратура обнаружила дефекты на путепроводе, который находится над железной дорогой. Состояние моста в Керамзитном опасно для проходящих поездов. Информация опубликована в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На автомобильном путепроводе Керамзитный, расположенном над объектами железнодорожного транспорта, обнаружены дефекты и неисправности. На тротуарных блоках и пролетах есть коррозия. Это создает угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Может привести к падению оставляющих путепровода на железную дорогу», — указано в сообщении ведомства. Транспортный прокурор через суд потребовал у администрации города выделить деньги на ремонт моста. Провести работы обязаны представители управления дорожного хозяйства и благоустройства города. Суд удовлетворил иск прокурора. Ранее URA.RU писало, что в августе в Кургане приступили к ремонту Кировского моста. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл этот объект небезопасным и неопрятным. На его ремонт, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей.