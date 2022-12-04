В Тюмени собирают новогодние подарки для бойцов в зоне спецоперации

Волонтеры объявили сбор новогодних подарков для тюменцев, находящихся в зоне СВО, и их родных. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».
«Совсем скоро Новый год и Рождество. Мы решили порадовать ребят, открываем сбор вкусняшек для них и родных. Отправка будет в зону спецоперации, конкретно для бойцов шестого танкового полка, спецподразделения „Сибирь“, а также 90-й дивизии из Чебаркуля. Над этими военнослужащими мы взяли шефство», — сообщили URA.RU в фонде «Путевка в жизнь».
В пунктах сбора принимают конфеты, шоколад, печенье, консервы (ананасы, клубника, персики, горошек, кукуруза, тушенка, супы в банках и прочие), а также домашние заготовки, письма с пожеланиями и елочные игрушки. Уточняется, что к стеклянной таре нужно прикладывать монтажную пену, чтобы обеспечить безопасную транспортировку.
Внести свой вклад можно в одном из пунктов сбора фонда. Их более 40, адреса можно найти в группе «ВКонтакте» — «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень».
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