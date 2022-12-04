Власти курганского округа объяснили заготовку дров чиновниками

В Курганской области в селе Карасево Сафакулевского округа к заготовке дров привлекали водителя, слесаря и сторожа. Об этом сообщили в окружной администрации в ответ на редакционный запрос URA.RU. Ранее сообщалось, что этим занимались местные чиновники.
«На заготовку дров привлекались водители муниципального пожарного поста, слесарь и сторож по согласованию. За заготовку дров по результатам работы им будет выплачена дополнительная заработная плата», — указано в ответе. В сообщении муниципальных властей говорится, что в этом году округ не выделил денег сельсовету на покупку готовых дров. Поэтому сотрудники собирали дрова, распиливали ветхие строения и старые деревья.
Ранее URA.RU писало, что в селе Карасево муниципальные служащие пожаловались, что их заставили заготавливать дрова в свободное от работы время. Тогда первый заместитель главы администрации Карасевского сельсовета Зайнулла Сафиуллин объяснял, что сотрудников привлекали к этой работе на добровольной основе. Глава муниципального округа Рашид Гильманов отмечал, что по данному вопросу назначена служебная проверка.
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