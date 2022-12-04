Власти курганского округа объяснили заготовку дров чиновниками

В Сафакулевском округе сотрудники сельсовета пилили дрова

05 декабря 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

В Карасевском сельсовете рассказали, почему сотрудников привлекли к заготовке дров (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области в селе Карасево Сафакулевского округа к заготовке дров привлекали водителя, слесаря и сторожа. Об этом сообщили в окружной администрации в ответ на редакционный запрос URA.RU. Ранее сообщалось, что этим занимались местные чиновники. «На заготовку дров привлекались водители муниципального пожарного поста, слесарь и сторож по согласованию. За заготовку дров по результатам работы им будет выплачена дополнительная заработная плата», — указано в ответе. В сообщении муниципальных властей говорится, что в этом году округ не выделил денег сельсовету на покупку готовых дров. Поэтому сотрудники собирали дрова, распиливали ветхие строения и старые деревья. Ранее URA.RU писало, что в селе Карасево муниципальные служащие пожаловались, что их заставили заготавливать дрова в свободное от работы время. Тогда первый заместитель главы администрации Карасевского сельсовета Зайнулла Сафиуллин объяснял, что сотрудников привлекали к этой работе на добровольной основе. Глава муниципального округа Рашид Гильманов отмечал, что по данному вопросу назначена служебная проверка.

В Курганской области в селе Карасево Сафакулевского округа к заготовке дров привлекали водителя, слесаря и сторожа. Об этом сообщили в окружной администрации в ответ на редакционный запрос URA.RU. Ранее сообщалось, что этим занимались местные чиновники. «На заготовку дров привлекались водители муниципального пожарного поста, слесарь и сторож по согласованию. За заготовку дров по результатам работы им будет выплачена дополнительная заработная плата», — указано в ответе. В сообщении муниципальных властей говорится, что в этом году округ не выделил денег сельсовету на покупку готовых дров. Поэтому сотрудники собирали дрова, распиливали ветхие строения и старые деревья. Ранее URA.RU писало, что в селе Карасево муниципальные служащие пожаловались, что их заставили заготавливать дрова в свободное от работы время. Тогда первый заместитель главы администрации Карасевского сельсовета Зайнулла Сафиуллин объяснял, что сотрудников привлекали к этой работе на добровольной основе. Глава муниципального округа Рашид Гильманов отмечал, что по данному вопросу назначена служебная проверка.