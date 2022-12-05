В Кургане соцзащита отказалась давать особый статус бывшему сотруднику оборонного завода

Горсуд рассмотрел дело курганца против соцзащиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении социальной защиты населения Курганской области бывшему сотруднику «Курганмашзавода» (КМЗ) отказались давать государственное звание «Ветеран труда». Но мужчина не согласился с отказом и обратился в суд. Подробности дела сообщаются в официальных документах на сайте городского суда Кургана.

«Решением Главного управления социальной защиты населения Курганской области отказано в присвоении звания „Ветеран труда“ в связи с отсутствием документов свидетельствующих о награждении знаком „Победитель социалистического соревнования 1980 года“ на основании решения руководства Министерств и ведомств бывшего СССР», — указано в судебном акте.

Сообщается, что соцзащита не посчитала знак «Победитель социалистического соревнования 1980 года» основанием для получения государственного звания. Курганец получил награду в 1982 году, на КМЗ проработал около 4 лет. Трудовой стаж у мужчины составил более 45 лет. Представитель соцзащиты на заседании не присутствовал, просил провести заседание без него. Причина в судебном документе не раскрывается. В ходе заседания суду удалось установить, что в архиве имеется запись о награждении жителя Кургана. Горсуд удовлетворил иск курганца.

Согласно открытым данным, звание «Ветеран труда» дает человеку право на пенсию, пособия и ежемесячные денежные выплаты; право на предоставление жилья; компенсацию расходов на жилищные и коммунальные услуги. Также положена медицинская и протезно-ортопедическая помощь.

Ранее URA.RU писало, что курганский прокурор отсудил у социальной защиты деньги для вдовы ветерана. Вдова ветерана Великой Отечественной войны из Половинского района смогла получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей только через суд. Требования на заседании поддерживал прокурор области