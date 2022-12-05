Жители ЯНАО просят власти пересмотреть сумму сертификата на реабилитацию детей — инвалидов

Размер реабилитационного сертификата не подразумевает индексацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель ЯНАО обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность увеличения суммы выдаваемого сертификата на реабилитацию детей — инвалидов. Об этом Владимир Киселев написал во «ВКонтакте» на странице губернатора Дмитрия Артюхова.

«Дмитрий Андреевич, в нашем округе на реабилитацию детей с особенными потребностями выдают сертификат на сумму 500 тысяч рублей. Данная сумма с 2009 года ни разу не индексировалась. Кроме того, данный сертификат можно потратить только на услуги реабилитации. С учетом удаленности нашего региона от ведущих реабилитационных центров семьи тратят огромные суммы на проезд и проживание», — написал Киселев.

Он предложил рассмотреть возможность изменения порядка и суммы компенсации затрат: компенсировать раз в год проезд и проживание ребенку и двум родителям с максимально возможной суммой раз в год ежегодно. При этом распространить нововведение на тех, кто уже воспользовался сертификатом и увеличить срок его действия до 18 лет.

В окружном правительстве агентству рассказали, что сертификат не предусматривает индексацию. «Размер реабилитационного сертификата установлен в твердой сумме и не предусматривает индексацию. Медицинская реабилитация при наличии показаний может быть предоставлена медицинской организацией, в том числе путем бесплатного направления в медицинские организации за пределы округа», — прокомментировали в правительстве. В округе установлен широкий перечень мер соцподдержки дополнительно к федеральным, предоставляемых семье с ребенком — инвалидом. В том числе ребенку и одному родителю предоставляется ежегодное возмещение расходов на проезд и обратно в место отдыха по России.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Салехарда отказала матери ребенка-инвалида в выдаче денежной компенсации. Женщина ее добивалась взамен продуктового набора ввиду обучения ребенка на дому.