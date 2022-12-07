Блогер-критик СВО Wylsacom назвал Ельцин Центр «кайфовым местом»

Видеоблогер Wylsacom выразил симпатию Ельцин Центру

07 декабря 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Видеоблогер Wylsacom признался, что был в Ельцин Центре Фото: личная страница Валентина Петухова Российский видеоблогер Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов), который занимается обзором гаджетов и техники и ранее критиковал проведение спецоперации на Украине, выразил свою симпатию екатеринбургскому Ельцин Центру. Об этом он заявил во время конференции «Технологии для онлайн-продаж» от «Яндекса» в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «Как вам вообще тут? Очень красиво, да? Мне кажется, это очень круто, потому что когда ребята из „Яндекса“ меня попросили прийти и рассказать о построении личностного бренда и моем опыте работы с онлайн-продажами, я с удовольствием согласился, потому что это кайфовое место (Ельцин Центр — прим. ред.). Я был здесь несколько раз, очень нравится» — заявил технообозреватель российского YouTube. Петухов выступает спикером на конференции, которая 7 декабря проходит в Ельцин Центре. Ельцин Центр попал в эпицентр разбирательств в конце апреля 2022 года, когда телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм. Настроение Соловьева тут же подхватили коммунисты и многие другие медиаперсоны. Чаще всего их смущает, что в ЕЦ транслируют неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. Однако находились и защитники центра — шоумен Андрей Рожков, экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель. По словам блогера, он не в первый раз посещает Ельцин Центр Фото: корреспондент URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский видеоблогер Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов), который занимается обзором гаджетов и техники и ранее критиковал проведение спецоперации на Украине, выразил свою симпатию екатеринбургскому Ельцин Центру. Об этом он заявил во время конференции «Технологии для онлайн-продаж» от «Яндекса» в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «Как вам вообще тут? Очень красиво, да? Мне кажется, это очень круто, потому что когда ребята из „Яндекса“ меня попросили прийти и рассказать о построении личностного бренда и моем опыте работы с онлайн-продажами, я с удовольствием согласился, потому что это кайфовое место (Ельцин Центр — прим. ред.). Я был здесь несколько раз, очень нравится» — заявил технообозреватель российского YouTube. Петухов выступает спикером на конференции, которая 7 декабря проходит в Ельцин Центре. Ельцин Центр попал в эпицентр разбирательств в конце апреля 2022 года, когда телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм. Настроение Соловьева тут же подхватили коммунисты и многие другие медиаперсоны. Чаще всего их смущает, что в ЕЦ транслируют неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. Однако находились и защитники центра — шоумен Андрей Рожков, экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель.