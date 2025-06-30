Над Курской областью и Азовский морем сбито более десятка БПЛА

Минобороны РФ: российские системы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА
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ВСУ предприняли попытку ударить по регионам РФ десятком БПЛА
ВСУ предприняли попытку ударить по регионам РФ десятком БПЛА Фото:

В ночь на 30 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. По данным ведомства, десять аппаратов были сбиты над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае. Подробности — в материале URA.RU.

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В ночь на 30 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. По данным ведомства, десять аппаратов были сбиты над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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