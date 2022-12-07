Задержанный ФСБ экс-чиновник мэрии Челябинска пошел на сделку с силовиками после очных ставок

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров был отправлен в СИЗО 7 декабря Фото:

Экс-председатель Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ по подозрению в коррупции и арестованный 7 декабря, согласился сотрудничать со следствием после нескольких очных ставок. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Практически сразу после задержания провели несколько очных ставок. Как с бывшими коллегами, так и с коммерческими контрагентами, выполнявшими тот самый муниципальный заказ», — пояснил URA.RU инсайдер.

По версии следствия, Кучитаров более чем на 40 млн рублей завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Согласно сервису СБИС, тогда Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил конкурс на озеленительные работы к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС на сумму 122 млн рублей. Тендер выиграл ООО АС «Петербургский ландшафт», заявившая цену в 97,6 млн рублей. Муниципальный контракт подписали в апреле, а до конца года с фирмой заключили еще несколько договоров на сумму порядка 170 млн рублей.

Кучитаров возглавил КДХ Челябинска в августе 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе. Бывшего руководителя задержали 5 ноября, сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в его доме и по старому месту работы. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. Через день суд по ходатайству следствия отправил Кучитарова в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе мэрии Челябинска заявили URA.RU, что власти окажут всестороннее содействие правоохранительным органам. Связаться с фирмой, исполнявшей заказ, на момент подготовки новости не удалось.

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Экс-председатель Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ по подозрению в коррупции и арестованный 7 декабря, согласился сотрудничать со следствием после нескольких очных ставок. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Практически сразу после задержания провели несколько очных ставок. Как с бывшими коллегами, так и с коммерческими контрагентами, выполнявшими тот самый муниципальный заказ», — пояснил URA.RU инсайдер. По версии следствия, Кучитаров более чем на 40 млн рублей завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Согласно сервису СБИС, тогда Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил конкурс на озеленительные работы к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС на сумму 122 млн рублей. Тендер выиграл ООО АС «Петербургский ландшафт», заявившая цену в 97,6 млн рублей. Муниципальный контракт подписали в апреле, а до конца года с фирмой заключили еще несколько договоров на сумму порядка 170 млн рублей. Кучитаров возглавил КДХ Челябинска в августе 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе. Бывшего руководителя задержали 5 ноября, сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в его доме и по старому месту работы. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. Через день суд по ходатайству следствия отправил Кучитарова в СИЗО на два месяца. В пресс-службе мэрии Челябинска заявили URA.RU, что власти окажут всестороннее содействие правоохранительным органам. Связаться с фирмой, исполнявшей заказ, на момент подготовки новости не удалось.
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