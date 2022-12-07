Мать заявила, что будет бороться за детей до конца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать детей, которых изъяли из приемной семьи в поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО) пожаловалась, что на них оказывают психологическое давление. Как рассказала URA.RU Анна Ширкина, детей принуждают сказать, что мать их била.

«К детям неоднократно приходили сотрудники опеки и уговаривали сказать, что их дома обижали. К Тане приходил сотрудник ПДН и спрашивал почему она не хочет сказать, что ее дома обижали. И сказал, что „тебя мама все равно не будет забирать“. На детей постоянно идет давление со стороны опеки», — рассказала Ширкина.

Она уточнила, что с Татьяной не общается на протяжении двух недель, а фотографию письма ей передал один из приемных сыновей, когда навещал Татьяну. В письме она сообщила Анне Ширкиной, что сотрудники органов опеки всячески принуждают ее признаться в том, что мать била детей. Со слов женщины, первое слушание назначено на 16 октября.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын прокомментировал, что исходить нужно из интересов детей. «Мы следим за этой ситуацией, все заинтересованные стороны задействованы. Стоит сразу отметить — мы должны исходить только из интересов ребенка», — прокомментировал Трубицын, уточнив, что необходимо спокойно разобраться во всем и дождаться окончания всех проверок. Также он отметил, что исследовать ситуацию нужно со всех сторон, так как государство вместе с опекуном выступает гарантом защиты интересов ребенка.

Агентство отправило письмо в органы опеки и окружной Следственный комитет с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Уренгой у многодетной семьи забрали четверо приемных детей. Причиной послужила бытовая ссора, после которой ребенок пожаловался школьному психологу.