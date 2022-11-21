В ЯНАО у многодетной семьи забрали приемных детей из-за бытовой ссоры

Из-за бытовой ссоры с дочкой у семьи забрали всех приемных детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У многодетной семьи из поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО забрали четверых приемных детей из-за бытовой ссоры между матерью и дочкой. Как рассказала URA.RU мама Анна Ширкина, дети прожили с ними 8 лет, а теперь из-за случившегося их начали распределять в другие семьи.

«Между мной и приемной дочкой произошла ссора и я забрала у нее телефон и ноутбук из-за плохого поведения. После этого, она нажаловалась школьному психологу, к нам приехали органы опеки вместе с сотрудниками полиции — забрали всех приемных детей. В течение 5 часов они издевались над нашей семьей, мы бегали по всему трехэтажному дому от них. Пытались спрятаться с малышами в гараже. Старшие дети заблокировали входную дверь, чтобы малышей не вынесли из дома. Муж был на работе, я одна с детьми», — рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что в семье всего 8 детей, из которых 4 приемных. Из-за случившегося все дети испытали стресс: оставшиеся дома, боятся ходить в школу и садик, а приемные просятся домой. При этом 15-летняя дочь, с которой у матери произошел конфликт, признала, что сделала это из-за обиды и просит органы опеки вернуть всех домой.

«Приемная девочка пожаловалась школьному психологу, что я обижаю всех детей, бью и оскорбляю. Но это не правда, все дети подтверждают это. Оказавшись в приюте, дочка начала мне писать и звонить со словами извинения, что она поняла, что поступила неправильно, наговорив гадостей школьному психологу из-за того, что обиделась за ноутбук и телефон. Говорит, что на нее надавил школьный психолог», — добавила Ширкина.

По словам матери, все дети после детского дома были социально адаптированы. С дочкой постоянно работали психологи. Все закончили музыкальную школу, посещали бассейн и спортзал. На данный момент детей не вернули. Семья получила соглашение о расторжении договоров на опеку.

Агентство направило запрос в окружной департамент образования, мэрию и следственный комитет. На момент публикации ответ не поступил. В прокуратуре URA.RU ответили, что проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО местную жительницу обвинили в истязании приемных детей. Тогда по информации следственного комитета, женщина подвергала четверых детей моральному и физическому насилию.