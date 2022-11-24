Меркель пожаловалась, что ей не позволили встретиться с Путиным перед уходом с поста

25 ноября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Меркель ждала встречи с Путиным, чтобы повлиять на развитие событий вокруг Украины Фото: Официальный сайт Президента РФ Экс-канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины. Своими переживаниями по этому поводу Меркель поделилась с немецким журналистом и писателем Александером Озангом (Alexander Osang). «Это не стало неожиданностью (начало спецоперации на Украине, — прим. URA.RU). Минские соглашения были подорваны. Летом 2021 года после встречи президентов [США Джо] Байдена и Путина я совместно с [лидером Франции] Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: „Осенью она уже уйдет“», — сказала Меркель в интервью изданию Spiegel . Экс-канцлер ФРГ сказала, что сейчас она не хочет вмешиваться в текущую политику. По ее словам, под конец своего правления с точки зрения внешней политики она «не продвинулась ни на миллиметр дальше, даже несмотря на то, что пробовала столько всего снова и снова». «Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», — подчеркнула она. Ранее Ангела Меркель призывала Запад серьезнее относится к словам Путина. Она объяснила, что такое отношение к России является «признаком политической мудрости», а не признаком слабости.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины. Своими переживаниями по этому поводу Меркель поделилась с немецким журналистом и писателем Александером Озангом (Alexander Osang). «Это не стало неожиданностью (начало спецоперации на Украине, — прим. URA.RU). Минские соглашения были подорваны. Летом 2021 года после встречи президентов [США Джо] Байдена и Путина я совместно с [лидером Франции] Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: „Осенью она уже уйдет“», — сказала Меркель в интервью изданию Spiegel. Экс-канцлер ФРГ сказала, что сейчас она не хочет вмешиваться в текущую политику. По ее словам, под конец своего правления с точки зрения внешней политики она «не продвинулась ни на миллиметр дальше, даже несмотря на то, что пробовала столько всего снова и снова». «Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», — подчеркнула она. Ранее Ангела Меркель призывала Запад серьезнее относится к словам Путина. Она объяснила, что такое отношение к России является «признаком политической мудрости», а не признаком слабости.